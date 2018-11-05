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11. 05. 2018

КПВВ Марьинка снова заработал

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Марьинка в Донецкой области возобновил свою работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил в Facebook в пятницу, 11 мая.

"Командование объединенных сил сообщает, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) Марьинка открыт и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, пункт пропуска Марьинка закрывали с 10.55 сегодня для "предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск".

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Источник: korrespondent.net

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