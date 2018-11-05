В Италии задержаны два украинца при попытке ограбить полицейского

В Риме сотрудники полиции арестовала двух граждан Украины за нападение и попытку ограбить полицейского. Об этом сообщает Il Messaggero в пятницу, 11 мая.

По информации издания, в четверг вечером полицейский, находившийся уже не на службе, ехал в районе Пренестина, когдав него врезалась машина, в которой находились два человека.

Полицейский подошел к этой машине, показал удостоверение и представился, но пассажир автомобиля попытался вырвать из его рук документы и кошелек.

Пытаясь задержать злоумышленников, правоохранитель получил удар кулаком по лицу. Нарушителей порядка задержал патруль, который находился неподалеку.

Арестованными оказались два гражданина Украины 33 и 40 лет. Им предъявили обвинения в попытке ограбления и сопротивлении полиции.

Накануне сообщалось, что 18-летний киевлянин проломил битой голову полицейскому, который сделал ему замечание из-за нарушения правил дорожного движения.

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Источник: korrespondent.net