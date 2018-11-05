Украинцы могут ездить по безвизу в 85 стран

Украинцы могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира. Об этом сообщил заместитель начальника консульского управления обслуживания департамента консульской службы МИД Сергей Миняйло.

Представитель украинского МИД добавил, что внешнеполитическое ведомство работает над расширением географии стран, куда украинцы смогут ездить без виз.

Дипломат отметил, что Украина занимает примерно 30-ую позицию в мире согласно индексам, которыми определяется удобство пользования паспортом государства.

Как сообщалось, в 2017 году из Украины выехали более миллиона граждан.

Отметим, украинский паспорт поднялся на 21 пункт и занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.

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Источник: korrespondent.net