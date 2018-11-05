Давайпослемайских. Как праздники влияют на экономику

Затяжные праздники в Украине — это уже традиция. Сначала страна празднует Новый год и Рождество, потом Пасху, спустя месяц — майские и Троицу, а летом — День Конституции и День независимости. И, разумеется, все эти знаменательные даты сопровождаются длинными выходными, если правительство решает перенести на субботу тот рабочий день, что оказался между праздником и ближайшим уик-эндом.

Наемные белые воротнички весьма рады возможности лишний раз отдохнуть, так как выходные все равно оплачиваются. Но бизнес, прежде всего малый, праздники не особо одобряет, пишет Павел Харламов в №9 Журнала Корреспондент. Деловая активность в этот период сильно падает, а простои в работе оборачиваются убытками. На послепраздничную раскачку уходит еще несколько дней, а то и пара недель.

Вот и получается, что в году по-настоящему рабочие — восемь-девять месяцев от силы. Остальные — это огрызки от официальных выходных и период летних отпусков, во время которых жизнь в стране замирает.

Нам до них далеко

На самом деле Украина — не рекордсмен по количеству государственных праздников (см. инфографику). Их всего лишь 11. «У нас абсолютно нормальная ситуация, когда существует зимний и весенний цикл праздников и несколько праздников вне этих циклов», — считает политолог, кандидат исторических наук Константин Бондаренко.

Такое же число праздников в Италии, Франции, Швеции. Чуть меньше в Швейцарии, Великобритании и Беларуси. А во многих странах Западной Европы, среди которых Германия, Чехия, Польша, Венгрия и Литва, их еще больше, чем в Украине. В Словакии — 15 общенациональных праздничных дней, в Латвии и России — 14.

При этом зачастую праздники в Украине совпадают с таковыми в соседних государствах. Это Новый год, Пасха, День труда (1 Мая), Троица, Рождество (напомним, что в нашей стране с 2017 года католическое Рождество в декабре тоже сделали государственным праздником). Как и мы, европейцы празднуют дни независимости и Конституции. В отдельных странах выходные выпадают на Масленицу, День Всех Святых, Сочельник (день накануне Рождества).

Вообще, в Западной Европе в особом почете праздники, приуроченные к религиозным событиям. В Германии кроме Пасхи и Троицы отмечаются Вознесение Господне, праздник Тела и Крови Христовых, Вознесение Богоматери, а в Португалии — праздник Успения Богородицы и праздник Непорочного зачатия. Кстати, в Португалии официальный выходной приходится и на первый день Великого поста.

Как и в Украине, в других странах праздники, совпадающие с официальными выходными, обычно переносятся на будние дни. Дольше всего европейцы отдыхают на Рождество и Пасху. Иногда по три-четыре дня кряду.

Также в некоторых государствах есть не только национальные праздники, но и региональные. Например, в Германии Богоявление отмечается вземлях Бавария, Баден-Вюртемберг и Саксония-Анхальт, Вознесение Богоматери — в 1.700 общинах земли Саар, где проживает преимущественно католическое население.

В Швейцарии, помимо государственных, в кантонах (административно-территориальные единицы) существует немало местных праздников, фестивалей и торжеств. В регионе Энгадин (кантон Граубюнден) отмечают весенний праздник «Каландамарц», что в переводе означает «начало марта». А в Цюрихе каждый год проходит праздник «Зэхсэлойтэн», который является своеобразными проводами зимы.

Снимают сливки

В чем большая разница между Украиной, Центральной и Западной Европой — это в режиме работы бизнеса в праздничные дни. «Там у них» выходной — это выходной в полном смысле.

В Германии, Австрии, Словакии, Польше все магазины закрыты. Вообще. Даже зубную пасту и хлеб купить невозможно. Разве что в круглосуточных мини-маркетах при автозаправочных станциях и на вокзалах. К слову, Польша с начала 2018 года ввела ограничение на торговлю по воскресеньям (торговля возможна только в первую и последнюю неделю месяца), а с 2020 года в воскресные дни деятельность ТРЦ будет полностью запрещена. Исключение составляют небольшие магазины, где клиентов обслуживают сами владельцы.

В Италии бизнес впадает в спячку не только во время праздников. Большинство магазинов и предприятий сферы услуг закрыты по воскресеньям и в понедельник утром. Многие торговые точки во второй половине дня субботы сворачивают свою работу.

В Украине праздники — это золотое время для торговли, обороты которой возрастают в разы. Даже 1 января крупнейшие ТРЦ в большинстве своем открыты. В явном плюсе остаются туристические фирмы, отели и рестораны.

Хотя и для них праздничные дни — палка о двух концах. Весной, когда начинается дачно-огородный сезон, жители крупных городов разъезжаются. «Те же майские праздники украинцы используют не только для похода «на шашлыки», а и для обработки своих приусадебных участков», — говорит социолог и кандидат политических наук Алексей Якубин. В итоге посещаемость торговых центров, равно как и ресторанов, падает. Такая же ситуация и летом, когда украинцы массово отправляются в отпуска.

Заплатят втридорога

Кому однозначно нехорошо от праздников, так это предпринимателям и компаниям, чья деятельность завязана на производстве, приостановка которого приведет к убыткам. Помимо этого, работа персонала в выходные дни оплачивается по двойному тарифу, поставщиков сырья и подрядчиков днем с огнем не отыщешь, масса проблем с логистикой.

Сфера услуг тоже страдает, так как если салоны красоты и компании, которые специализируются на организации досуга и развлечениях, недостатка в клиентах не испытывают, то для языковых школ, репетиторов и СТО праздники — неурожайное время.

Не стоит забывать, что на время праздничных каникул приостанавливается работа банковской системы, всех государственных учреждений и предприятий.

Остановившие работу банки — это самый тяжелый удар по экономике. Так как останавливаются платежи. И это проблема. Но не для всех: онлайн-банкинг во многих продвинутых банках продолжает работать. Деньги уходят от покупателей товаров и услуг, но далеко не всегда тут же зачисляются на счет продавцов.

Поэтому украинская экономика в такие периоды все-таки больше теряет, чем получает. Вопрос лишь в масштабе этих потерь. Эксперты сходятся к тому, что затяжные праздники стоят Украине порядка 1,5-2% ВВП. То есть за 2017 год экономика недополучила из-за праздничных дней где-то 60 млрд грн. Для сравнения: аналогичная сумма заложена в госбюджете на 2018 год на финансирование всего здравоохранения.

К слову, нужно учитывать, что экономическая активность в стране падает не только во время, но и после праздников. Это хорошо видно по объемам промышленного производства. По данным Госслужбы статистики, промпроизводство в январе 2018 года без учета сезонного фактора по сравнению с декабрем 2017 года просело на 14%, то есть это порядка 1/7 рабочих дней месяца, или примерно три полноценных рабочих дня.

Но это только промпроизводство. А попробуйте о чем-то с кем-то договориться между 25 декабря и 13 января? Реально бизнес приходит в чувство после старого Нового года.

Количество или качество?

На самом деле соотношение числа рабочих и выходных дней, а также количество рабочих часов — отнюдь не главные факторы, влияющие на благосостояние страны. Например, длительность рабочей недели в Украине достигает 40 часов, дополнительные выходные вместе с законным отпуском — 35 дней, номинальный ВВП на душу населения — чуть более $2,1 тыс. (здесь и далее — данные по ВВП за 2017 год). Во Франции длительность рабочей недели — 36 часов, выходные (отпуск + праздники) — 36 дней, ВВП на душу населения — $38,1 тыс. В Словакии рабочая неделя — 38 часов, праздники с отпусками — 40 дней в году, ВВП на душу — $16,5 тыс.

В Швеции и вовсе обсуждается вопрос о дополнительном урезании рабочего времени, до четырех-пяти часов в день. При этом ВВП на душу населения в этой стране один из наивысших в Европе — $51,2 тыс.

Загвоздка скорее в низкой производительности труда и слабой мотивации персонала, который не особо заинтересован создавать добавленную стоимость. В Украине производительность труда составляет около $3 на одного работника в час, в России — $5,6, в Польше — $6,72, в США — $34, в Норвегии — $52,5, в Швейцарии — $50 (данные МВФ и Организации экономического сотрудничества и развития).

«Кто не работает — тот ест!»

Чтобы производительность труда росла, необходимы не только инвестиции в новые технологии и автоматизация труда, но и достойная зарплата вместе с социальными гарантиями, к которым относятся и выходные дни, и праздники, и отпуска с отгулами.

«Отдых полезен для бизнеса и страны в целом. Это повышает продуктивность труда и ответственность работников. Не зря в ЕС наблюдается тенденция по предоставлению дополнительных отпусков с определенной целью: учебы, воспитания детей, волонтерства. Некоторые страны признали даже право на послеобеденный сон (Испания) или выделение родителям дополнительного выходного раз в месяц (Литва)», — приводит пример Виталий Дудин, юрист Центра социальных и трудовых исследований.

Но пока украинская экономика находится под жесточайшим давлением со стороны госорганов и носит в основном сырьевой характер (условно говоря, полуфабрикатов в нашей стране производится больше, чем конечного продукта), на рост производительности труда претендовать явно не стоит. Даже если отменить все праздники и продлить на пару часов рабочий день.

«Во всех странах Евросоюза граждане зарабатывают за час работы больше, чем в Украине. Получается, что чем более развито государство, чем выше там уровень жизни, тем количество трудовых дней меньше. И даже если в стране праздников немного, то это просто перекрывается более высокой зарплатой. А миф об избыточном количестве праздников — это не более чем заблуждение», — уверяет Якубин.

Прибыль или убыль?

Валерий Демиденко, владелец завода отопительной техники CANADA

В Украине создается впечатление затяжных праздников, так как они сконцентрированы в основном в январе и мае. На самом деле любая компания вправе организовать свой график, который может включать или исключать отработки праздников. Грамотно спланированный и системный бизнес к праздникам будет готов. К тому же торговля, HORECA [отели, рестораны, кафе]и турфирмы от праздников только выигрывают. Проигрывают госучреждения, заводы и фабрики. Часто перед праздниками сложно решить определенные вопросы с партнерами, так как некоторые начинают праздновать раньше и у них «болит голова». Поэтому необходимо правильно планировать и рабочие, и праздничные дни и готовиться к ним заблаговременно. Да, продажи и выручка падают, персонал менее загружен из-за небольшого количества заказов. Но есть и позитив: люди после хорошего отдыха настроены на эффективную работу. Сотрудники легче «включаются» в процесс, возрастают шансы заключения новых контрактов.

Анна Барабаш, директор агентства путешествий #затрикопейки

Для турбизнеса праздники — всегда высокий сезон и пик деловой активности, особенно если праздничные даты подкрепляются государственными выходными. Яркий пример — майские. Спрос на туры вырастает в разы. Украинцы летят открывать пляжный сезон в Турцию, на Кипр, в Грецию, отправляются в экскурсионные и сити-туры по Европе. Стоимость путевок с авиаперелетом стартует от $150 на человека, что просто не оставляет шансов провести выходные в городских джунглях. Еще один пример — Новогодние и Рождественские праздники. Туристы обязательно используют возможность вырваться на несколько дней из зимы в лето и отправляются греться в Египет, ОАЭ, Шри-Ланку и другие экзотические страны. Так что «высокие даты» всегда отмечаются ростом спроса и, соответственно, прибыли. Небольшой спад деловой активности в турбизнесе наблюдается сразу после уик-эндов. Если говорить о других сферах бизнеса, то однозначно в праздничный период выигрывает ритейл (продукты питания, бытовая техника, косметика).

Максим Рогожин, соучредитель компании АГТ Плюс

В нашей стране слишком низкий ВВП, мы добавляем мало стоимости продукции. Что такое добавленная стоимость? Это, скажем, то время, когда фреза врезается в заготовку, момент предоставления труда. Но сколько времени на работе мы заняты именно изготовлением продукта? Если подсчитать, то продуктивный труд — это в среднем 15% рабочего времени, а все остальное потери: поездки, ожидания, разговоры, курение, кофепитие, бюрократия, поиск необходимых предметов и инструментов. Когда в стране показатель производительности вырастет хотя бы до 50%, тогда, возможно, поговорим и о праздниках. Вообще, стремясь снизить негативное влияние праздников на бизнес, мы планируем наше производство и продажи таким образом, чтобы выходные минимально отражались на нашем предприятии. Есть еще вопрос сезонности, но за счет внедрения новых технологий и инструментов управления в ближайшее время мы выровняем и эту составляющую.

Ярослав Мовчун, совладелец ягодной фермы Озеряна

Я считаю, что из-за праздников бизнес только теряет. Затяжные выходные приводят к тому, что из жизни, по сути, выпадают предшествующие им будни, во время которых мы часто слышим ставшие уже крылатыми фразы «давай после Пасхи» или «давай после майских». Кроме того, после праздников многим нужно еще раскачаться и отойти от «отдыха». Так что сама польза выходных как времени для отдыха сильно преувеличена. Хорошо разве что турфирмам и торговле. Это заметно по ажиотажу в аэропортах, на рынках и в супермаркетах. Что касается агробизнеса, то он очень сильно зависит от погоды. И если «резко пришла весна», то фермерам нужно работать и уже явно не до праздников.

Юрий Сербин, совладелец компании «КАРО ФУД» (ТМ Ham.Lo)

Большое количество праздников «не есть хорошо» не только для бизнеса, но и для страны в целом. В «выходные» будние дни стоимость логистики товаров и сырья в полтора-два раза выше. Так как у нас производство, есть процессы, которые мы не можем сместить или приостановить. В итоге оплата труда по двойному тарифу. Не все сотрудники согласны выходить на работу в выходной. Подрядчики часто смещают выполнение работ подальше «после праздников». Не все, но очень многие. Это увеличивает затраты бизнеса и негативно влияет на его рентабельность. И даже рост продаж в предпраздничные дни (накануне Нового года) — это лишь одна сторона медали. Вторая — январь и февраль, когда все компенсируется минимальными оборотами. И не факт, что мы в итоге что-то выиграем, продав много перед выходными, если потом это обернется застоем.

Павел Гачковский, совладелец GastroBar 1402 Praha (Прага, Чехия)

Нельзя сказать, что украинцы — самая ленивая нация. В Чехии тоже много праздников и выходных дней. Как и в Украине, кто-то гуляет и тратит деньги, а кто-то уезжает отдохнуть за город или путешествовать. Поэтому в праздники бизнес может как заработать, так и потерять деньги. Предугадать сложно. Впрочем, на наше заведение выходные особо не влияют, так как мы ориентированы на туристов, это 99% нашей аудитории.

Источник: korrespondent.net