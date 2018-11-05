Гражданин Украины в четверг, 10 мая, пытался вывезти в Россию 52 предмета, представляющих собой историческую ценность. Об этом сообщает Госпогранслужба.
По данным ведомства, во время оформления поезда Харьков-Москва правоохранители обратили внимание на нервозное поведение одного из пассажиров, 55-летнего гражданина Украины. Было принято решение об углубленном досмотре вещей.
Во время проверки в дорожной сумке украинца обнаружили 23 наконечника для стрел, 14 монет и 15 других металлических предметов.
"Предметы, которые, вероятно, представляют историческую ценность, были изъяты в установленном порядке и переданы на экспертизу государственным компетентным органам. В отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил", - сообщили в Госпогранслужбе.
Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти в Россию исторические ценности
Напомним, ранее гражданин Украины пытался вывезти в Молдову ценную икону Богородицы.
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Источник: korrespondent.net
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