Правительство одобрило разработанный совместно с экспертной средой бренд Ukraine Now Ua, который станет основой презентации Украины в мире.

"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман 10 мая.

Однако в Минэкономики отказались использовать этот бренд, а в социальных сетях раскритиковали логотип за скожесть с популярным сайтом с контентом для взрослых PornoHub, а также за ошибки в английском языке. Корреспондент.net собрал подробности.

Кто делал Ukraine NOW и сколько стоит

​Логотип бренда представляет из себя надпись Ukraine NOW UA, в которой последние два слова расположены в желтой и синей заливке. Расположение слов может меняться.



"Логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но и как наклейки на любые вещи - от туристических сумок до автобусов и самолетов", - говорится в описании.

Госсекретарь министерства информационной политики Артем Биденко рассказал, что Украина сегодня конкурирует на уровне весьма схожих логотипов Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши. Он отметил, что Украину нужно презентовать миру в соответствии с европейскими тенденциями.

Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины

"Там сейчас принят графический минимализм, простые легкие шрифты, ориентация на молодежь, на так называемых хипстеров, на призывы, которые используются крупными товарными брендами: Just do it, i'm loving it, Ukraine Now. То есть это полностью соответствует тому, что есть", - написал он.

Биденко рассказал, что в декабре вместе с Ukraine Now был запущен ролик на СNN.

"Тесты показывают, что мы идем правильным путем и совершенно правильно все просчитали", - отметил он.

Британские эксперты провели исследование нескольких концепций в Польше, Германии и Британии.

"Мы условно их назвали концепция "Украина - это люди", "Украина - это традиции" и "Украина - это возможности". Победила концепция "Украина - это возможности", страна стартапов, страна нового, страна людей, которые не боятся защищать свою свободу", - пояснил Биденко.

Иностранцы, продолжает он, отреагировали, что "это очень классный слоган, они его понимают, он им нравится, он ложится им на душу".

Презентация бренда Ukraine Now / Пресс-служба Кабмина

По словам представителя Мининформполитики, на разработку логотипа ничего не потрачено, все агентства принимали участие на волонтерских началах.

"На рекламу, на создание новой продукции - фильмов, роликов, брошюр - на это будут тратиться средства, которые заложены в бюджеты различных министерств на продвижение Украины, только теперь это будет единственный голос", - сказал он.

Критикуют не только за PornoHub

Со вчерашнего дня в социальных сетях не утихают споры вокруг нового бренда Украины. Кому-то не нравится схожесть с логотипом порносайта, кто-то находит орфографические ошибки, кого-то не устраивает сама эстетика логотипа.

Самой острой темой стало сравнение с лого раздела гей-порно на сайте PornoHub. На эту тему было больше всего комментариев пользователей.

Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины

Пользователи также начали шутить на тему того, как правительство пытается позиционировать Украину миру и показывали какая в действительности Ukraine Now.

Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины

Также пользователи обратили внимание, что на некоторых постерах, представленных разарботчиками логотипа, есть ошибки в написании.

Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины

Однако и положительное в логотипе также нашли. Пользователям понравилось, что завершающая пиктограмма меняется в зависимости от того, о какой стороне Украины хотят рассказать - горы, путешествие на самолете или поля полсолнечника.

🔥 Ukraine NOW 🔥 Вже декілька днів бурлять гівна стосовно нового лого України від Banda. Думки розділились, хтось каже, що це круто, хтось, що це купа лайна. Певні унікали навіть побачили в ньому логотип ПорноХабу для геїв, це мене взагалі шокувало, не думав, що так багато хлопців у нас знаються на гей порно і де їх можна переглянути. . Моя думка така, лого бренду дуже круте та сучасне, особливо те що воно має завершення піктограмою того, про що хочуть розповісти. Наприклад, якщо позив іде в мандрівці до нас, то іконкою буде літак і т.д. . Якщо країна не матиме власного бренду, то всі іноземці так і будуть думати, що Україна - це красиві і легкодоступні дівчата, дешевий алкоголь, корупція, війна та скрізь одне сало. . Ось приклади того як використовується айдентика, правда круто? Які у вас думки стосовно цього всього? . #ukraine #kyiv #ukraine_now #logo #brand #мЮслідізігнера Публикация от Vitaliy Zamedyanskiy (@joki4) 11 Май 2018 в 4:21 PDT

Некоторые пользователи считают, что это бренд может стать призывом для чиновников, что пора меняться.

Или призвали не делать поспешных выводом, не разобравшись, что стоит за логотипом.

Также не обошлось и без конструктивной критики. Пользователи не поняли, какая у иностранца может появиться ассоциация с Украиней, смотря на этот бренд.

Министерство экономического развития и торговли Украины 11 мая вовсе отказались от рекламный бренд Ukraine NOW.

Ведомство продолжит использовать для туристической отрасли айдентику Ukraine-It’s all about U, утвержденную еще в 2013 году.

"Стейкхолдеры не определены. Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, принятую в 2013 году, которую используют на всех выставках на протяжении последних 5 лет. Ukraine-It’s all about U - зарегистрированная торговая марка, находится на балансе и в управлении", - сказали в министерстве.

Директор департамента туризма Украины Иван Липтуга говорит, что в новом дизайне есть шрифт, но не представлена сама Украина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net