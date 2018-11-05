Правительство одобрило разработанный совместно с экспертной средой бренд Ukraine Now Ua, который станет основой презентации Украины в мире.
"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман 10 мая.
Однако в Минэкономики отказались использовать этот бренд, а в социальных сетях раскритиковали логотип за скожесть с популярным сайтом с контентом для взрослых PornoHub, а также за ошибки в английском языке. Корреспондент.net собрал подробности.
Кто делал Ukraine NOW и сколько стоит
Логотип бренда представляет из себя надпись Ukraine NOW UA, в которой последние два слова расположены в желтой и синей заливке. Расположение слов может меняться.
"Логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но и как наклейки на любые вещи - от туристических сумок до автобусов и самолетов", - говорится в описании.
Госсекретарь министерства информационной политики Артем Биденко рассказал, что Украина сегодня конкурирует на уровне весьма схожих логотипов Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши. Он отметил, что Украину нужно презентовать миру в соответствии с европейскими тенденциями.
Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины
"Там сейчас принят графический минимализм, простые легкие шрифты, ориентация на молодежь, на так называемых хипстеров, на призывы, которые используются крупными товарными брендами: Just do it, i'm loving it, Ukraine Now. То есть это полностью соответствует тому, что есть", - написал он.
Биденко рассказал, что в декабре вместе с Ukraine Now был запущен ролик на СNN.
"Тесты показывают, что мы идем правильным путем и совершенно правильно все просчитали", - отметил он.
Британские эксперты провели исследование нескольких концепций в Польше, Германии и Британии.
"Мы условно их назвали концепция "Украина - это люди", "Украина - это традиции" и "Украина - это возможности". Победила концепция "Украина - это возможности", страна стартапов, страна нового, страна людей, которые не боятся защищать свою свободу", - пояснил Биденко.
Иностранцы, продолжает он, отреагировали, что "это очень классный слоган, они его понимают, он им нравится, он ложится им на душу".
По словам представителя Мининформполитики, на разработку логотипа ничего не потрачено, все агентства принимали участие на волонтерских началах.
"На рекламу, на создание новой продукции - фильмов, роликов, брошюр - на это будут тратиться средства, которые заложены в бюджеты различных министерств на продвижение Украины, только теперь это будет единственный голос", - сказал он.
Критикуют не только за PornoHub
Со вчерашнего дня в социальных сетях не утихают споры вокруг нового бренда Украины. Кому-то не нравится схожесть с логотипом порносайта, кто-то находит орфографические ошибки, кого-то не устраивает сама эстетика логотипа.
Самой острой темой стало сравнение с лого раздела гей-порно на сайте PornoHub. На эту тему было больше всего комментариев пользователей.
Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины
Пользователи также начали шутить на тему того, как правительство пытается позиционировать Украину миру и показывали какая в действительности Ukraine Now.
Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины
Также пользователи обратили внимание, что на некоторых постерах, представленных разарботчиками логотипа, есть ошибки в написании.
Cмотрите фотогалерею: Сбрендили у PornoHub. Соцсети о логотипе Украины
Однако и положительное в логотипе также нашли. Пользователям понравилось, что завершающая пиктограмма меняется в зависимости от того, о какой стороне Украины хотят рассказать - горы, путешествие на самолете или поля полсолнечника.
🔥 Ukraine NOW 🔥 Вже декілька днів бурлять гівна стосовно нового лого України від Banda. Думки розділились, хтось каже, що це круто, хтось, що це купа лайна. Певні унікали навіть побачили в ньому логотип ПорноХабу для геїв, це мене взагалі шокувало, не думав, що так багато хлопців у нас знаються на гей порно і де їх можна переглянути. . Моя думка така, лого бренду дуже круте та сучасне, особливо те що воно має завершення піктограмою того, про що хочуть розповісти. Наприклад, якщо позив іде в мандрівці до нас, то іконкою буде літак і т.д. . Якщо країна не матиме власного бренду, то всі іноземці так і будуть думати, що Україна - це красиві і легкодоступні дівчата, дешевий алкоголь, корупція, війна та скрізь одне сало. . Ось приклади того як використовується айдентика, правда круто? Які у вас думки стосовно цього всього? . #ukraine #kyiv #ukraine_now #logo #brand #мЮслідізігнера
Публикация от Vitaliy Zamedyanskiy (@joki4)
Некоторые пользователи считают, что это бренд может стать призывом для чиновников, что пора меняться.
Или призвали не делать поспешных выводом, не разобравшись, что стоит за логотипом.
Также не обошлось и без конструктивной критики. Пользователи не поняли, какая у иностранца может появиться ассоциация с Украиней, смотря на этот бренд.
Министерство экономического развития и торговли Украины 11 мая вовсе отказались от рекламный бренд Ukraine NOW.
Ведомство продолжит использовать для туристической отрасли айдентику Ukraine-It’s all about U, утвержденную еще в 2013 году.
"Стейкхолдеры не определены. Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, принятую в 2013 году, которую используют на всех выставках на протяжении последних 5 лет. Ukraine-It’s all about U - зарегистрированная торговая марка, находится на балансе и в управлении", - сказали в министерстве.
Директор департамента туризма Украины Иван Липтуга говорит, что в новом дизайне есть шрифт, но не представлена сама Украина.
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Источник: korrespondent.net
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