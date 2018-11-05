В НАБУ заявили о задержании чиновника, который скрывался полгода

Сотрудники Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержали бывшего исполняющего обязанности председателя правления ЧАО Киев – Днепровское МППЖТ, объявленного в розыск по подозрению в нанесении предприятию ущерба на 8,8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба бюро в пятницу, 11 мая.
Отмечается, что бывший чиновник скрывался шесть месяцев. Задержали его в четверг в Виннице.
"Как установило следствие, это лицо, злоупотребляя служебным положением, осенью 2016 года в нарушение законодательства заключило с определенной страховой компанией два договора добровольного страхования, на выполнение которых оплатило 8,8 млн грн. Но намерений их выполнять не было", – заявили в НАБУ.
Об этом, в частности, может свидетельствовать тот факт, что госпредприятие при руководстве подозреваемого ни разу не обратилось к страхователю за получением страховых выплат за наступление страховых случаев, которых, как выяснили в НАБУ, было не менее 50 в течение действия этих договоров.
28 ноября 2017 года экс-руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2016 года по материалам проверки хозяйственной деятельности предприятия Министерством инфраструктуры, – добавили в бюро.
Ранее в НАБУ заявили о хищениях в оборонном комплексе на миллиард гривен. В ходе расследования детективы выявили на минимум 15 предприятиях ОПК факты, которые стали основанием для открытия уголовных дел.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.