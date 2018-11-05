В НАБУ заявили о задержании чиновника, который скрывался полгода

Сотрудники Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержали бывшего исполняющего обязанности председателя правления ЧАО Киев – Днепровское МППЖТ, объявленного в розыск по подозрению в нанесении предприятию ущерба на 8,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба бюро в пятницу, 11 мая.

Отмечается, что бывший чиновник скрывался шесть месяцев. Задержали его в четверг в Виннице.

"Как установило следствие, это лицо, злоупотребляя служебным положением, осенью 2016 года в нарушение законодательства заключило с определенной страховой компанией два договора добровольного страхования, на выполнение которых оплатило 8,8 млн грн. Но намерений их выполнять не было", – заявили в НАБУ.

Об этом, в частности, может свидетельствовать тот факт, что госпредприятие при руководстве подозреваемого ни разу не обратилось к страхователю за получением страховых выплат за наступление страховых случаев, которых, как выяснили в НАБУ, было не менее 50 в течение действия этих договоров.

28 ноября 2017 года экс-руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2016 года по материалам проверки хозяйственной деятельности предприятия Министерством инфраструктуры, – добавили в бюро.

Ранее в НАБУ заявили о хищениях в оборонном комплексе на миллиард гривен. В ходе расследования детективы выявили на минимум 15 предприятиях ОПК факты, которые стали основанием для открытия уголовных дел.

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Источник: korrespondent.net