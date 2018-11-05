Отравление в Черкассах: 22 детей выписали из больницы

После массового отравления в восьмой школе Черкасс в пятницу, 11 мая, выписали из больницы 22 детей, которые были госпитализированы из школьной линейки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В больницах - Черкасской детской областной и Черкасской областной - до сих пор находится 36 человек: 32 ребенка и четверо взрослых. Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату", - говорится в сообщении.

Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время.

В Минздраве также пообещали информировать о ситуации с отравлением в Черкассах и в дальнейшем.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.

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Источник: korrespondent.net