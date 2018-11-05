Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2018, пятница, 17:18
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
11. 05. 2018

Отравление в Черкассах: 22 детей выписали из больницы

После массового отравления в восьмой школе Черкасс в пятницу, 11 мая, выписали из больницы 22 детей, которые были госпитализированы из школьной линейки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В больницах - Черкасской детской областной и Черкасской областной - до сих пор находится 36 человек: 32 ребенка и четверо взрослых. Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату", - говорится в сообщении.

Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время.

В Минздраве также пообещали информировать о ситуации с отравлением в Черкассах и в дальнейшем.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.