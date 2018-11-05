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11. 05. 2018

ЕС ввел санкции против организаторов выборов в Крыму - Порошенко

Комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в список санкций организаторов выборов президента России в аннексированном ею Крыму. Об этом в пятницу, 11 мая, президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместном с президентом Словении Борутом Пахором брифинге в ходе его официального визита в Украину, пишет УНН.

По его словам, это решение Комитет постоянных представителей ЕС принял 8 мая.

"Мы только что получили сообщение как результат нашей интенсивной координации с партнерами по ЕС, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении ограничительных мер в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Этим правовым актом в список индивидуальных санкций добавляются те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ на территории Крыма", - сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко предложил парламенту предусмотреть лишение украинского гражданства за участие в выборах в аннексированном Россией Крыму. 

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Источник: korrespondent.net

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