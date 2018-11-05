После решения Трампа. Эскалация на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп решил разорвать ядерный договор с Ираном и вернуться к политике жестких санкций.

От такого решения Трампа отговаривали многие мировые лидеры, предупреждая о ввероятности возгорания новой войны.

Тем временем, Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами. Достается и Сирии, на территории которй находится иранский военный контингент. Эксперты говорят, что Израиль не допустит, чтобы Тегеран строил на сирийской территории свои базы.

Корреспондент.net собрал мнения мировой прессы о новом обострении на Ближнем Востоке.

Самая большая авантюра Трампа

Wall Street Journal, США

Решение Трампа выйти из ядерной сделк пока что самой большой за все время его президентства. Точнее говоря, этот шаг представляет собой серию авантюр: Трамп делает ставку на то, что лидеры Ирана, иранская экономика и иранцы, а также союзники США и даже лидер Северной Кореи будут реагировать в соответствии с его ожиданиями.

Трамп вполне может выиграть, и его надежды оправдаются. Но если он ошибся, то риски, сопряженные с проигрышем, будут довольно высоки.

Главную ставку в своей авантюре президент делает на то, что возобновления полноценных экономических санкций в отношении Ирана будет достаточно, чтобы заставить его лидеров вернуться за стол переговоров о пересмотре ядерной сделки, заключенной при президенте Бараке Обаме. На самом деле, Трамп попросту предугадал, что иранские лидеры именно так и поступят.

В качестве альтернативы он, по-видимому, рассчитывает на то, что возобновление максимального давления США окажет разрушительное воздействие на слабую иранскую экономику, и так уже находящуюся в тяжелом состоянии из-за роста цен, падения курса местной валюты и длительной засухи.

И что в результате начнет расти недовольство, и начнутся внутренние беспорядки, что является угрозой для существования режима. Трамп не говорил, что хочет, чтобы его решение привело к смене правительства в Тегеране. Но своими словами о "кровавом" режиме Ирана и своим заявлением о том, что "будущее Ирана принадлежит его народу", он почти призвал к этому.

Иран в роли неудобного союзника Кремля

Telegraph, Британия

После ввода войск в Сирию Москва стала союзником Ирана, хотя прочным этот союз назвать нельзя. С одной стороны у России и Ирана - общая задача: сохранение у власти режима Башара Асада. Россия, оказывая поддержки режиму Асада, в первую очередь стремится оградить и сохранить свое военное присутствие в Сирии.

В свою очередь Иран хочет посредством связей с Дамаском усилить свое влияние в арабском мире. Помимо сохранения важного коридора для снабжения группировки Хезболла в Ливане, Иран воспользовался гражданской войной в Сирии, чтобы построить там постоянные военные базы.

Премьер Израиля 9 мая на параде Победы в Москве / EPA

Факт того, что иранцы разместили там тысячи ракет средней и большой дальности говорит о том, что они ставят перед собой цель - угрожать Израилю.

Кремль не заинтересован в провоцировании конфликта с Израилем. Более того, у Путина сложились прекрасные отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Москва даже не возражала против авиаударов Израиля по иранским позициям в Сирии, несмотря на то, что Россия и Иран, казалось бы, являются союзниками, которые выступают за общую идею.

Трамп объявил войну Европе

Expressen, Швеция

Политик, бывший министр иностранных дел Карл Бильдт пишет, что новые санкции США в первую очередь коснутся европейских предприятий, а не американских. Бильдт считает также, что новая позиция США повлияет на власть в Иране.

"С точки зрения как краткосрочной, так и долгосрочной перспективы весьма тревожно, что теперь сторонники жесткой линии в Тегеране могут стать сильнее", - пишет Бильдт.

Он не думает, что решение Трампа выйти из соглашения стало громом среди ясного неба, и говорит: "Однако бросается в глаза, что малейшее уважение к европейским интересам и аргументам было просто отброшено".

По словам Бильдта, президент Макрон "приложил особенно много усилий, чтобы попытаться найти решение, но за всю свою лесть он не получил абсолютно никаких дивидендов. В Париже все это должно восприниматься чуть ли не как пощечина".

По мнению Бильдта, России и Путину выгодна ситуация с соглашением. У России есть нефтяные ресурсы, и с учетом новых жестких санкций против Ирана, который больше не сможет экспортировать столько нефти, как раньше, цены на нефть вырастут, обеспечив России большие доходы, которые в свою очередь могут быть вложены в военную сферу.

Решить конфликт может Путин

Bloomberg, США

Премьер-министр Израиля встретился в Москве с российским президентом и принял участие в ежегодном военном параде на Красной площади всего за несколько часов до того, как израильские военные нанесли удары по иранским целям на территории Сирии.

Нетаньяху постарался угодить Путину и даже прикрепил к лацкану своего пиджака георгиевскую ленточку - российский символ памяти о Второй мировой войне, который также стал символом вторжения Кремля в Украину.

Просьба, с которой он обратился к Путину, оказалась крайне трудновыполнимой: он попросил, чтобы Путин не предоставлял Сирии современные ракетные системы противовоздушной обороны, поскольку это может угрожать превосходству Израиля в воздухе.

Пока Москва, по всей видимости, готова мириться с тем, что Израиль наносит ограниченные удары. Хотя Иран является его ключевым союзником в сирийской войне, Кремль не хочет допускать чрезмерного роста его мощи.

Кроме того, российские чиновники обеспокоены риском эскалации, особенно с учетом того, что сейчас там находится несколько тысяч российских военнослужащих.

Путин заинтересован в том, чтобы Иран остался на его стороне, поэтому он отправил своего высокопоставленного дипломата в Тегеран для переговоров.

Решение Трампа грозит катастрофой

Haaretz, Израиль

Резкое заявление Трампа о выходе Соединенных Штатов из ядерного договора с Ираном и возвращении экономических санкций, которые были сняты после подписания соглашения, усиливает вероятность конфликта в регионе.

Хотя на данном этапе рано предполагать, готово ли международное сообщество отказываться от относительного спокойствия, которое было достигнуто благодаря договору, подписанному в 2015 году.

Следует дождаться реакций и действий Европы, России и Китая, чьи подписи также стоят под этим соглашением. Выйдут ли они тоже из договора? Присоединятся ли к санкциям? Какова будет реакция Тегерана? Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми.

Выход США из ядерного соглашения с Ираном - "благодаря доказательствам, предоставленным Нетаньяху" - может нанести удар по отношениям Израиля с западными союзниками. Этот шаг угрожает как всему миру, так и самому Израилю.

От конфликта может выиграть Россия

РБК, Россия

Если Европе удастся отстоять свои интересы и добиться того, чтобы санкции США против Ирана не касались европейских компаний, в будущем это может сыграть на руку России на переговорах по снятию европейских санкций с Москвы, считает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Однако он сомневается в том, что ЕС пойдет на обострение конфликта с Вашингтоном из-за Ирана. Европейские страны сейчас испытывают экономическое давление со стороны США, которые не только отказались от заключения Трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства, но и намерены установить квоты на ввоз стали и алюминия из ЕС.

"Если будет выбор между иранским и американским рынками, европейские компании выберут американский", - подытожил Кортунов.

"Несмотря на свое недовольство и грозные заявления, ЕС не сможет противопоставить себя США политически и не пойдет на серьезные экономические риски и многомиллиардные убытки, сотрудничая с Ираном", - согласен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Поэтому, по мнению Лукьянова, Россия не сможет получить никаких политических дивидендов из нынешних разногласий между США и Евросоюзом по Ирану.

Выход Трампа из сделки может привести к существенному ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, а это крайне невыгодно для России, участвующей в военной операции в Сирии, конфликт в которой и без того затянулся, обращает внимание на еще один негативный эффект Лукьянов.

По словам эксперта, выход Трампа из сделки воодушевил противников Ирана в регионе, в первую очередь Саудовскую Аравию и Израиль. ​Эти страны воспринимают действия Трампа как мощную морально-политическую поддержку, что может привести к эскалации конфликтов в регионе, отметил Лукьянов.

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Источник: korrespondent.net