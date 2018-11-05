Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2018, пятница, 18:41
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
11. 05. 2018

Польским депутатам урежут зарплаты на 20%

Польский парламент проголосовал за снижение зарплат депутатов на 20%. Как сообщает агентство PAP в пятницу, 11 мая, законопроект поддержали 240 депутатов. При этом основные оппозиционные партии воздержались от голосования.

Согласно тексту принятого документа, оклады депутатов снизятся, однако финансирование расходов на выполнение мандата в регионах останется прежним.

Ранее в Польше разгорелся скандал вокруг бонусов, которые выплатила себе и министрам своего кабинета экс-премьер-министр Беата Шидло. Сумма бонусов составила более 10 среднемесячных зарплат.

Нынешняя зарплата польских депутатов составляет 10 тысяч злотых - около 2,8 тысяч долларов США.

Напомним, в марте премьер-министр Матеуш Моравецький уволил 17 вице-министров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.