На побережье Азовского моря массово гибнут бакланы

На пляжах Мариуполя и поселков Приазовья наблюдается массовая гибелю птиц – бакланов и чаек. Об этом сообщает местный сайт 0629 со ссылкой на очевидцев в пятницу, 11 мая.

Так, вчера житель Мариуполя Олег Моргунов стал свидетелем того, что в поселке Мелекино трупов бакланов на берегу оказалось так много, что их собирал погрузчик. Как стало известно, технику для уборки выделил Мелекинский поселковый совет.

Мертвую птицу видели также в поселках Песчаный, Рыбацкий и на Белосарайской косе. Люди говорят, что на берег косы трупы птиц выносит восточный ветер.

Изданию пока не удалось выяснить у ответственных государственных ведомств, что стало причиной массовой гибели пернатых.

Уже известно точно, что в ситуации не будут разбираться специалисты Государственной экологической инспекции Азовского моря, которые на информационный запрос официально сообщили, что не берут на исследование животных и птиц.

"В полномочия Госэкоинспекции не входит проведение исследований касательно причин гибели животных", – заявили в ведомстве.

Представители национального парка Меотида предполагают, что птицы могли отравиться. Они заявили, что для прояснения ситуации отправили обращение в ветеринарную службу. По их информации, на побережье находят мертвыми именно молодняк бакланов. В настоящее время в ветслужбе 0629 подтвердили, что занимаются этим вопросом.

Специалисты "Меотиды" считают, что птицы могут питаться не только на море, но и на полях, а затем прилетать на своё привычное место обитания. С учетом жалоб от селян о распылении фермерскими хозяйствами удобрений с воздуха, птицы могли отравиться ядохимикатами.

По словам начальника аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александра Татая, птицы могли запутаться в сетях рыбаков, установленных в пределах Мариуполя.

"Чайки и бакланы гибнут в сетях так называемых ставников. Чайки и бакланы видят рыбу в сетях и ныряют за ней, и в итоге запутываются моментально и захлебываются. А когда рыбаки достают сети, то они, как я думаю, сбрасывают птиц в море", – сказал спасатель.

Cмотрите фотогалерею: На побережье Азовского моря массово гибнут бакланы

Напомним, в январе 2018 года в Херсонской области зафиксировали массовый мор диких птиц на черноморском побережье.. Позже специалисты выыяснили, что их гибель связана с инфекционной болезнью пастереллез.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net