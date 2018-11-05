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11. 05. 2018

В школе Калифорнии произошла стрельба

В старшей школе Хайленд города Палмдейл в американском штате Калифорния произошла стрельба. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на местную полицию.

Город Палмдейл находится в часе езды от Лос-Анджелеса.

Подробности происшествия пока неизвестны. В экстренных службах города сообщают, что им поступила информация об одном человеке, получившем огнестрельное ранение.

Напомним, в марте в школе американского города Бирмингем (штат Алабама) произошла срельба. Один человек погиб, двое получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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