Врача себе выбрали более трех миллионов украинцев

Уже около трех с половиной миллионов украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра в рамках кампании Врач для каждой семьи, подписав с ними соответствующие декларации. Такие данные по состоянию на пятницу, 11 мая, озвучили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В ведомстве подчеркнули, что украинцы выбирают из более 200 тысяч врачей, зарегистрированных в электронной системе здравоохранения.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области - 404 500. На втором месте Киев (326 020), на третьем - Винницкая область (298 754), на четвертом - Днепропетровская (282 836) и на пятом месте - Донецкая (267 681).

Напомним, 2 апреля, в первый день национальной компании Врач для каждой семьи около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом.

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Источник: korrespondent.net