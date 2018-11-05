В Швейцарии студент планировал массовое убийство

В швейцарском кантоне Тичино арестован студент, который угрожал убить учащихся и сотрудников бизнес-школы в городе Беллинцона, сообщает tio.ch.

Как уточнили в полиции, 19-летнего подозреваемого арестовали 10 мая дома по подозрению в планировании массового убийства. По информации швейцарских СМИ, в доме правоохранители нашли около 20 пистолетов и других видов огнестрельного оружия.

О подозрительном студенте полицию предупредили учителя. Представитель местного управления образования заявил, что молодой человек - блестящий студент, но имеет личные проблемы.

Стало известно, что задержанный страдает тяжелыми психическими заболеваниями и отрицал во время допроса, что намеревался кого-то убить. С момента ареста он находится в психиатрической больнице.

Ранее в России 17-летний студент принес в учебное заведение ружье и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net