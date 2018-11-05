Вопрос автокефалии Украины перенесен на июнь – СМИ

В Синоде Константинопольского патриархата перенесли дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви на июнь. Об этом сказала заведующая отделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович, сообщает 5 канал в пятницу, 11 мая.

"Дата проведения Синода перенесена на июнь. Это, наверное, связано с тем, что патриарх себя не очень хорошо чувствует, а, возможно, есть сложности, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирование с различными православными церквями", – отметила Филипович.

По ее словам, внутри Вселенской церкви существуют противостояния в отношении решения об автокефалии УПЦ.

Филипович также отметила, что на самом деле вопрос предоставления Украинской церкви автокефалии рассматривается около двух лет.

"Процедура такова, что собирается Синод Константинопольского патриархата, который состоит из различных епархий... И они фактически уже два года исследует этот вопрос, потому что комиссия была создана в 2016 году... Думаю, им хватило два года для изучения этого вопроса", – добавила она.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем. Она со ссылкой на его слова отметила, что патриарх чувствует давление от противников идеи автокефалии УПЦ.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

Позже сообщалось, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви.

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Источник: korrespondent.net