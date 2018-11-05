Москва: "Снайперы АТО" угрожали дипломату в здании ООН

Украинские ветераны АТО якобы угрожали расправой сотруднику МИД РФ в здании ООН. Об этом сказала спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает Интерфакс в пятницу, 11 мая.

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины", – сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.

"По завершении мероприятия эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных наций, подошли к российскому представителю – сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – утверждает Захарова.

По ее словам, российская сторона заявила о недопустимости подобных инцидентов в стенах ООН и якобы получила заверения, что российского внешнеполитического ведомства "подобные вещи будут впредь пресекаться".

Ранее Мария Захарова раскритиковала намерения Украины усилить правила въезда для россиян. По ее словам, Киев уже не знает, что бы еще сделать, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи и дружеские контакты.

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Источник: korrespondent.net