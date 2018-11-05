В Турове прошли торжества в честь Кирилла Туровского

В Турове 11 мая состоялись торжества по случаю день памяти святителя Кирилла, епископа Туровского.

Празднования возглавил приехавший в Туров митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает church.by.

Божественная литургия была совершена в павильоне над фундаментом древнего кафедрального собора, который был разрушен землетрясением в XIII веке.

Патриаршему Экзарху сослужили митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, архиепископ Городницкий Александр, викарий Киевской епархии, епископ Туровский и Мозырский Леонид, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.

Архипастырям сослужили клирики Туровской епархии и приглашенные гости в священном сане.

На богослужении присутствовали и молились главы Житковичского районного Совета депутатов и райсполкома, Туровского горисполкома и другие представители районов, входящих в каноническую территорию Туровской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский мужской хор мозырского кафедрального Михайловского собора под управлением протодиакона Георгия Тывонюка.

После богослужения все участники торжеств проследовали к памятнику святителю Кириллу Туровскому и совершили чин славления святителю Кириллу.

К собравшимся с приветственным словом обратился епископ Туровский и Мозырский Леонид.

Патриарший Экзарх поздравил духовенство и благочестивых паломников с праздником и обратился ко всем присутствующим со словом назидания, а затем состоялся праздничный концерт.

Затем митрополит Павел проследовал в кафедральный собор в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, где освятил новый иконостас.

Источник: krynica.info