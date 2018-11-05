Суд продлил арест соратнику Саакашвили Дангадзе

Печерский районный суд города Киева отказался изменить меру пресечения для соратника бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом сообщает УНИАН в пятницу, 11 мая.

Защита Дангадзе ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Но судья Роман Новак отказал.

"В удовлетворении ходатайства защитника Сидорчук, которая действует в интересах подозреваемого Дангадзе об изменении меры пресечения, отказать", – заявил он.

При этом, судья обязал правоохранительные органы расследовать озвученную адвокатами во время судебного заседания информацию о якобы давлении на подозреваемого через его родных, в частности, мать. По словам защиты, неизвестные якобы "сломали руку при попытке вынудить через нее Дангадзе к соглашению со следствием".

По словам адвокатов, сторона обвинения хочет удерживать Дангадзе под стражей, чтобы склонить его к подписанию соглашения со следствием.

"Ему предлагают сделку со следствием, исключительно с целью дачи показаний на Михаила Саакашвили", – сказал адвокат Роман Кругляк.

Напомним, глава Киевского областного отделения партии Рух новых сил Северион Дангадзе был задержан 4 декабря 2017 года. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины. Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права залога. Эта мера пресечения неоднократно продлевалась.

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Источник: korrespondent.net