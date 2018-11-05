Савченко приносила в Раду гранаты − Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире Радио НВ в пятницу, 9 мая, что народный депутат Надежда Савченко приносила в здание Верховной Рады минимум три гранаты."Я выхожу из Верховной Рады (в тот день, когда приносил в парламент документы от генпрокурора относительно дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко – ред.) и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. <...> И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая <...> и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Но у тебя там запрещенные вещи", − рассказал Матиос.
По его словам, Савченко вошла в здание Рады с боеприпасами, причем в кармане у нее находился пистолет.
При этом главный военный проокурор отметил, что не может точно сказать, сколько было гранат в сумке у Савченко, но полагает "как минимум три".
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил о неопровержимых доказательствах того, что Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады с применением боевых гранат, миномета и автоматов.
Оружие Савченко выдавали полковники РФ − Луценко
Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Суд арестовал нардепа до 20 мая 2018 года.
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Источник: korrespondent.net
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