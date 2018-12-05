В МинВОТ напомнили о выплатах освобожденным из плена

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) сообщили, что освобожденным из плена украинцам выплатят единоразовую денежную помощь и разъяснили порядок ее получения.

"Лицам, которые были лишены личной свободы и освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года выплачивается денежная помощь в размере 100 000 гривен (однократно)", − напомнили в пресс-службе МинВОТ.

Согласно порядку выплаты единовременной денежной помощи, утвержденным Кабинетом Министров, освобожденные пленные должны обратиться в течение шести месяцев со дня освобождения в подразделение по вопросам социальной защиты исполнительной администрации по месту прописки или фактического проживания.

Отмечается, что к заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющею личность гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства и копию ИНН (кроме тех, кто не имеет кода с соответствующей отметкой в ​​паспорте или иностранцев). К ним необходимо будет предъявить оригиналы документов.

Напомним, 27 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. По данным Генпрокуратуры украинской стороне передали 73 человека, а на Донбасс отправились 233 человека.

Позже в Кабмине заявили о выделении освобожденным заложникам денежной помощи в размере 100 тысяч гривен каждому.

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Источник: korrespondent.net