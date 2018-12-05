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12. 05. 2018

"Теракт Савченко и Рубана" воссоздали на полигоне

 
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на полигоне было проведено экспертное воссоздание теракта в Верховной Раде, который планировали совершить нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.Об этом он рассказал в эфире Радио НВ в пятницу, 9 мая

"Вчера (10 мая – ред.) мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось. То есть, обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений", − заявил он.

По его мнению, все данные, которые озвучил генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде, когда обнародовал представления на задержание и привлечение Савченко к ответственности "действительно имели и имеют место".

Савченко приносила в Раду гранаты − Матиос

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Источник: korrespondent.net

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