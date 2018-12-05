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12. 05. 2018

США пообещали Северной Корее экономическую помощь

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддержат экономику КНДР, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы.

"США окажут экономическую поддержку Северной Корее, если она откажется от ядерного оружия", − отметил он на пресс-конференции по итогам визита в Пхеньян.

Помпео подчеркнул, что переговоры с Ким Чен Ыном прошли успешно.

"У нас были хорошие переговоры, субстантивные переговоры, включающие сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять председателю Киму относительно того, как он будет действовать и готов ли он в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предоставить, осуществить полную денуклеаризацию", − указал госсекретарь.

Также глава Госдепа заявил, что освобождение трех американцев из КНДР создало условия и основу для успешной встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По его словам, США продолжат подготовку саммита с Северной Кореей.

Трамп назвал дату и место встречи с главой КНДР

Ранее на этой неделе Помпео побывал с визитом в КНДР, откуда вернулся с тремя американскими заключенными.

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Источник: korrespondent.net

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