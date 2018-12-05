Госдеп назвал незаконным гумконвой РФ на Донбасс

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила в Twitter, что поставка грузов с гуманитарной помощью из России на Донбасс, произведенную ранее на этой неделе, является незаконной.
"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", − отметила Науэрт.
Она добавила, что отправка груза на Донбасс "вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы их (российских − ред.) сил" в регионе.
#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous.— Heather Nauert (@statedeptspox) 11 мая 2018 г.
Кроме того, представитель Госдепартамента обвинила Россию в "разжигании насилия" на Донбассе и призвала Москву "прекратить попытки дестабилизировать Украину".
Last week #Ukraine’s Donbas region saw 6,000+ ceasefire violations and 21 Ukrainian soldiers wounded. #Russia is fueling the violence; it arms, leads and fights beside anti-government militants. Russia must implement Minsk and end efforts to destabilize Ukraine. #ThisisEurope— Heather Nauert (@statedeptspox) 11 мая 2018 г.
Напомним, 8 мая Россия отправила 76-й так называемый гуманитарный конвой на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Утверждается, что автомобили привезли 400 тонн грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты.
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Источник: korrespondent.net
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