Госдеп назвал незаконным гумконвой РФ на Донбасс

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила в Twitter, что поставка грузов с гуманитарной помощью из России на Донбасс, произведенную ранее на этой неделе, является незаконной.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", − отметила Науэрт.

Она добавила, что отправка груза на Донбасс "вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы их (российских − ред.) сил" в регионе.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous.