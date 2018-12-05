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12. 05. 2018

Транзит газа через Украину сдерживает Россию − МИД

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, газовый вопрос сдерживает полномасштабную агрессию России в Украине. Об этом она сказала в эфире 5 канала в пятницу, 11 мая.

"Вопрос ГТС − это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что не очень понимают это", − подчеркнула Зеркаль.

"Вместе с тем, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель. И что произойдет − никто не знает", − отметила заместитель главы МИД.

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Источник: korrespondent.net

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