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12. 05. 2018

Пограничники РФ задержали украинских рыбаков в Азовском море − СМИ

Двое рыбаков из Бердянска, пропавших в Азовском море 10 мая, вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в городе Ейск Краснодарского края, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным ГСЧС в Запорожской области, 11 мая в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков, которые днем ранее вышли в Азовское море на катере и не вернулись.

Женщина сообщила, что якобы получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, которых доставили в город Ейск Краснодарского края.

Отмечается, что после получения такой информации спасатели ГСЧС Запорожской области прекратили поисковую операцию.

Ранее спасатели сообщили, что 10 мая в 5.30 утра двое рыбаков вышли в Азовское море на катере Амур с территории базы отдыха Искра, расположенного на Бердянской косе, однако спустя сутки домой не вернулись.

Напомним, 4 мая российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы. Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту инцидента.

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Источник: korrespondent.net

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