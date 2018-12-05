Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2018, суббота, 07:47
+24°C
Завтра +22°C
+24°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
12. 05. 2018

Россия понимает только силу − генерал США

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которая "понимает только силу". Об этом он рассказал в интервью польскому телеканалу TVN24.

"Россия − это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию", − отметил он.

По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.

"Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками", − подчеркнул Ходжес.

Генерал добавил, что Россия считает своей обязанностью защиту своих граждан за рубежом, что, по его мнению, может служить поводом для быстрого вторжения в прибалтийские страны или Польшу.

В НАТО заявили, что укрепляют присутствие из-за РФ

Ранее сообщалось, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и открыто для диалога.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.