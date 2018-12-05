Россия понимает только силу − генерал США

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которая "понимает только силу". Об этом он рассказал в интервью польскому телеканалу TVN24.

"Россия − это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию", − отметил он.

По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.

"Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками", − подчеркнул Ходжес.

Генерал добавил, что Россия считает своей обязанностью защиту своих граждан за рубежом, что, по его мнению, может служить поводом для быстрого вторжения в прибалтийские страны или Польшу.

В НАТО заявили, что укрепляют присутствие из-за РФ

Ранее сообщалось, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и открыто для диалога.

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Источник: korrespondent.net