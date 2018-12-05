Россия понимает только силу − генерал США

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которая "понимает только силу". Об этом он рассказал в интервью польскому телеканалу TVN24.
По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать.
Генерал добавил, что Россия считает своей обязанностью защиту своих граждан за рубежом, что, по его мнению, может служить поводом для быстрого вторжения в прибалтийские страны или Польшу.
В НАТО заявили, что укрепляют присутствие из-за РФ
Ранее сообщалось, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и открыто для диалога.
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Источник: korrespondent.net
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