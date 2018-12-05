Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании Корейской войны − СМИ

Результатом исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может стать объявление о завершении Корейской войны, сообщила японская газета Nikkei.

Издание узнало детали повестки предстоящего саммита двух лидеров.

В частности, Вашингтон хочет закрепить сроки полной денуклеаризации КНДР. Япония поддерживает такую инициативу и предложила конкретный срок − 2020 год, который совпадает с выборами американского президента, подчеркивает газета.

Также указано, что Трамп стремится использовать саммит, чтобы добиться четкой победы в внешней политике перед проведением в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

А "важной сделкой", о которой ранее говорил американский лидер, может стать объявление об окончании Корейской войны по итогам встречи. После чего станет возможным формальный переход от прекращения огня до мирного договора.

Ранее Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером в Сингапуре 12 июня 2018 года.

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Источник: korrespondent.net