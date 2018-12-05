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12. 05. 2018

Волкер сообщил, что едет на Донбасс

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что на следующей неделе посетит Донбасс.

"На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", − написал он в Twitter.

Отметим, это будет седьмой визит в Украину спецпосланника США.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 мая 2018 г.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Волкер посетит Украину 14 мая.

Как вернуть мир в Украину. Волкер озвучил план США

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Источник: korrespondent.net

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