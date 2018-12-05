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12. 05. 2018

В пункте пропуска Марьинка изъяли контрабандную валюту

В контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения Марьинка Донецкой области сотрудники фискального наряда ГФС совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором тайно перевозились 76 тысяч долларов.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в субботу, 12 мая.

"Указанные действия были прекращены. Нарушитель и денежные средства в установленном порядке переданы сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

В ООС добаили, что данная работа была проведена в рамках исполнения распоряжения командующего объединенных сил по усилению работы по пресечению контрабанды как явления в районе проведения операции.

Ранее пункт пропуска Марьинка был закрыт для предотвращения провокаций со стороны сепаратистов. Позже он возобновил работу в штатном режиме.

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Источник: korrespondent.net

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