Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2018, суббота, 09:30
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
12. 05. 2018

Итоги 11.05: "Пока" от ЕС и заговор против Яценюка

 
В ЕС заявили, что Украина пока не имеет перспективы членства
 
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что существует ряд причин, по которым страна пока не имеет перспективы членства в ЕС.
 
По его словам, цель Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заключается в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но она не дает перспективы членства.
 
Организаторы выборов в Крыму попали под санкции ЕС
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в список санкций организаторов выборов президента России в аннексированном ею Крыму. 
 
Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на 2018 год
 
Национальный банк Украины по итогам апреля подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в размере 8,9%. 
 
Луценко заявил, что оружие Савченко выдали полковники РФ 
 
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Надежда Савченко получила оружие для совершения теракта в центре Киева от российских полковников.
 
По его словам, правоохранители установили их имена и должности.
 
В Украине завели дело по дискредитации Яценюка
 
Полиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины.
 
Как возможную версию правоохранители рассматривает заговор группы лиц для реализации плана по отставке Яценюка.
 
Госпогранслужба порекомендовала украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018
 
Государственная пограничная служба Украины порекомендовала гражданам отказаться от поездок в Россию на матчи чемпионата мира по футболу, так как это непатриотично и может угрожать их безопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.