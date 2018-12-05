Итоги 11.05: "Пока" от ЕС и заговор против Яценюка

В ЕС заявили, что Украина пока не имеет перспективы членства

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что существует ряд причин, по которым страна пока не имеет перспективы членства в ЕС.

По его словам, цель Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заключается в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но она не дает перспективы членства.

Организаторы выборов в Крыму попали под санкции ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в список санкций организаторов выборов президента России в аннексированном ею Крыму.

Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на 2018 год

Национальный банк Украины по итогам апреля подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в размере 8,9%.

Луценко заявил, что оружие Савченко выдали полковники РФ

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Надежда Савченко получила оружие для совершения теракта в центре Киева от российских полковников.

По его словам, правоохранители установили их имена и должности.

В Украине завели дело по дискредитации Яценюка

Полиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины.

Как возможную версию правоохранители рассматривает заговор группы лиц для реализации плана по отставке Яценюка.

Госпогранслужба порекомендовала украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018

Государственная пограничная служба Украины порекомендовала гражданам отказаться от поездок в Россию на матчи чемпионата мира по футболу, так как это непатриотично и может угрожать их безопасности.

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Источник: korrespondent.net