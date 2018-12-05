На Донбассе 50 обстрелов, трое раненых – штаб ООС

За прошедшие сутки подразделления сепаратистов 50 раз открывали огонь по позициям сил Операции объединенных сил. Трое военнослужащих ранены, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке в субботу, 12 мая.

По информации военных, активные боевые действия продолжались во всех направлениях. Было зафиксировано 19 случаев применения противником тяжелого вооружения.

Наиболее напряженная обстановка оставалась на донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменки, Авдеевки, Опытного, Песков. Противник из 120-мм минометов также обстрелял населенный пункт Зайцево.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановки интенсивность боев росла с наступлением темного времени суток.

"Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на мариупольскомнаправлении", – говорится в сводке.

По данным украинской разведки, трое боевиков уничтожено и четверо ранены.

Напомним, за сутки 10 мая на Донбассе зафиксировали 55 вражеских обстрелов, из них в 15 случаях применялось тяжелое вооружение.Тогда трое военных получили легкие ранения.

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Источник: korrespondent.net