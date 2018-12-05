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12. 05. 2018

В Японии попал в аварию школьный автобус: 18 пострадавших

В японском городе Урума на острове Окина произошло ДТП с участием школьного автобуса и фургона. В аварии пострадали 18 человек, один позже скончался. Об этом сообщает Kyodo в субботу, 12 мая.

По данным местного пожарного департамента, произошло лобовое столкновение. В аварии пострали 16 школьников, один из котрых позже умер в больнице. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее в Румынии попал в аварию автобус с украинцами. Тогда пострадали шесть человек, включая водителя.

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Источник: korrespondent.net

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