Вирус Эбола может распространиться за пределы Конго – ВОЗ

Вспышка вируса Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго, может распространиться за пределы страны. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама 11 мая в Женеве, сообщает РБК-Украина в субботу, 12 мая.

Он заявил, что существует потенциальная угроза распространения заболевания за пределами Конго, даже несмотря на то, что риск этого достаточно невысок.

"Мы очень обеспокоены и готовимся к любым сценариям, в том числе и худшему", – сказал Питер Салама.

Утверждается, что в Конго направили новую экспериментальную вакцину для борьбы с заболеванием.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. На северо-западе страны уже умерли 17 человек.

Напомним, два года тому назад во Всемирной организации здравоохранения заявили, что лихорадка Эбола больше не угрожает человечеству. Новая вакцина от этой болезни показала эффективность на 100%.

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Источник: korrespondent.net