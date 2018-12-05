Вирус Эбола может распространиться за пределы Конго – ВОЗ

Вспышка вируса Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго, может распространиться за пределы страны. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама 11 мая в Женеве, сообщает РБК-Украина в субботу, 12 мая.
Он заявил, что существует потенциальная угроза распространения заболевания за пределами Конго, даже несмотря на то, что риск этого достаточно невысок.
"Мы очень обеспокоены и готовимся к любым сценариям, в том числе и худшему", – сказал Питер Салама.
Утверждается, что в Конго направили новую экспериментальную вакцину для борьбы с заболеванием.
Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. На северо-западе страны уже умерли 17 человек.
Напомним, два года тому назад во Всемирной организации здравоохранения заявили, что лихорадка Эбола больше не угрожает человечеству. Новая вакцина от этой болезни показала эффективность на 100%.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.