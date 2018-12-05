В МинДА прошли чтения памяти священника-ученого Иоанна Григоровича

В православной Минской духовной академии 10 мая прошла научно-практическая конференция «II Чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792-1852): историка, археографа, археолога».

Организатором форума выступила кафедра церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии, сообщает church.by.

Работа конференции началась пленарным заседанием, в начале которого проректор по научной работе, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин академии доцент Александр Слесарев представил участникам форума сборник материалов научно-практической конференции «I Чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852): историка, археографа, археолога», проходившей в стенах академии 18 мая 2017 года.

По завершении пленарного заседания участники конференции посетили выставку «И.И. Григорович. Ученый. Просветитель. Священник», организованную в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства.

Далее в рамках чтений прошли тематические секции «История Христианской Церкви», «Православная Церковь на белорусских землях в XIX ст.», «Русская Православная Церковь в XX–XXI вв.», «Богословско-литургическая традиция Православной Церкви», а также секция заочного участия.

В работе форума приняли участие 39 докладчиков, представлявших Минскую духовную академию, Минскую духовную семинарию, Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия Белорусского государственного университета, Минскую духовную семинарию, Белорусский государственный университет, Республиканский институт высшей школы, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Белорусский государственный университет имени Максима Танка, Брестский государственный политехнический университет.

Источник: krynica.info