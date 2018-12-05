В МинДА прошли чтения памяти священника-ученого Иоанна Григоровича

В православной Минской духовной академии 10 мая прошла научно-практическая конференция «II Чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792-1852): историка, археографа, археолога».
Организатором форума выступила кафедра церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии, сообщает church.by.
Работа конференции началась пленарным заседанием, в начале которого проректор по научной работе, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин академии доцент Александр Слесарев представил участникам форума сборник материалов научно-практической конференции «I Чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852): историка, археографа, археолога», проходившей в стенах академии 18 мая 2017 года.
По завершении пленарного заседания участники конференции посетили выставку «И.И. Григорович. Ученый. Просветитель. Священник», организованную в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства.
Далее в рамках чтений прошли тематические секции «История Христианской Церкви», «Православная Церковь на белорусских землях в XIX ст.», «Русская Православная Церковь в XX–XXI вв.», «Богословско-литургическая традиция Православной Церкви», а также секция заочного участия.
В работе форума приняли участие 39 докладчиков, представлявших Минскую духовную академию, Минскую духовную семинарию, Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия Белорусского государственного университета, Минскую духовную семинарию, Белорусский государственный университет, Республиканский институт высшей школы, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Белорусский государственный университет имени Максима Танка, Брестский государственный политехнический университет.
Источник: krynica.info
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.