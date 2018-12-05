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12. 05. 2018

Авиация США перехватила российские Ту-95 у Аляски

Американские истребители пятого поколения F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает телеканал CNN в субботу, 12 мая, со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Утверждается, что перехват произошел в международном воздушном пространстве в районе западного побережья штата Аляска, к северу от Алеутских островов. Российские Tу-95 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны США.

Американские истребители перехватили оба Ту-95 и наблюдали за ними до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону, направляясь в западном направлении.

Отмечается, что бомбардировщики не пересекали воздушных границ США и Канады. Их полет не нарушал международных соглашений. 

Напомним, в последний подобный случай произошел весной прошлого года. Тогда F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 и сопровождавших их истребителей Су-35. Российские самолеты приблизились на расстояние около 80 км к Пойнт-Хоупу, населенному пункту на западном побережье Аляски.

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Источник: korrespondent.net

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