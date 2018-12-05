Байкеры и велосипедисты из Ляхович совершили пробег в честь 73-летия Победы

В Ляховичском благочинии в православной Пинской епархии с 7 по 9 мая по благословению благочинного Ляховичского округа протоиерея Георгия Житко прошел мото-велопробег “Православная молодежь за здоровый образ жизни”.
Участники преодолели около 110 к, посвятив пробег 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает church.by.
Участие в пробеге приняли более 90 человек на велосипедах, мотоциклах, квадроциклах и автомобилях.
Пробег проходит Пинской епархии второй год. Организует духовно-патриотическую акцию братство в честь преподобномученика Серафима Жировичского при храме Воздвижения Креста Господня в Ляховичах.
В прошлом году маршрут охватил половину территории Ляховичского района, в этом году — вторую половину.
Участники пробега посетили памятники воинам-освободителям, братские могилы, приняли участие в митингах, концертах и шествиях, посвященных Великой Победе. У воинских захоронений совершались заупокойные литии и провозглашалась «Вечная память», участники пробега посещали храмы Ляховичской земли, знакомились с их историей, общались с ветеранами.
Мото-велоколонна стартовала от памятного знака-часовни в Ляховичах, расположенного на месте разрушенного в 1960-е годы храма, где когда-то молился будущий преподобномученик Серафим Жировичский, уроженец Ляховичского края.
Дальнейший маршрут прошел через деревни Задворье, Ольховцы, Подсоколье, Кривошин, Липск, Святица, Туховичи, Остров Малое Городище и завершился в Ляховичах на площади Победы, где участники пробега возложили гирлянду к мемориалу и вручили цветы ветеранам.
Источник: krynica.info
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