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12. 05. 2018

Киев о "снайперах" в ООН: Российский фейк

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в здании ООН "ветераны АТО" якобы угрожали российскому дипломату являются инсинуациями российской стороны.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в субботу, 12 мая.

"Яркий пример распространения фейков официальными представителями РФ. Мероприятие по пропаганде модерировала лично, заявления РФ – инсинуации", – написала Беца в Twitter.

Яскравий приклад поширення фейків офіц чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-інсинуації https://t.co/6Nw1inpMvW

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 мая 2018 г.

Накануне Мария Захарова сообщила о якобы угрозах украинских ветеранов АТО в адрес сотрудника МИД РФ в здании ООН. По ее словам, на медийном мероприятии эти люди были представлены "как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины".

"По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – пожаловалась Захарова.

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Источник: korrespondent.net

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