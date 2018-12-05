Киев о "снайперах" в ООН: Российский фейк

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в здании ООН "ветераны АТО" якобы угрожали российскому дипломату являются инсинуациями российской стороны.
Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в субботу, 12 мая.
"Яркий пример распространения фейков официальными представителями РФ. Мероприятие по пропаганде модерировала лично, заявления РФ – инсинуации", – написала Беца в Twitter.
Яскравий приклад поширення фейків офіц чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-інсинуації https://t.co/6Nw1inpMvW— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 мая 2018 г.
Накануне Мария Захарова сообщила о якобы угрозах украинских ветеранов АТО в адрес сотрудника МИД РФ в здании ООН. По ее словам, на медийном мероприятии эти люди были представлены "как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины".
"По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – пожаловалась Захарова.
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Источник: korrespondent.net
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