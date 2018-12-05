Суд в Италии реабилитировал Берлускони – СМИ

Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Corriere della Sera в субботу, 12 мая.
Ранее в 2013 году Берлускони был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по делу о крупных финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset.
Но теперь постановление надзорного суда отменяет предыдущие решения судебных органов, согласно которым 81-летний Берлускони в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.
Решение суда может быть обжаловано прокуратурой Милана, однако оно уже считается вступившим в законную силу.
Напомним, в марте на парламентских выборах в Италии одним из победителей стала партия Берлускони Вперед, Италия. Но правиельство до сих пор не удалось сформировать. Не исключено, что в стране в ближайшие месяцы снова пройдут досрочные выборы. В этом случае Берлускони сможет принять в них полноценно участвовать.
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Источник: korrespondent.net
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