Лента RSS
Подписаться на ленту
12 мая 2018, суббота, 12:48
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
12. 05. 2018

В Украине чрезвычайная пожарная опасность

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 12 мая.

В частности, по данным Гидрометцентра, сегодня в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, в последние дни сообщалось о множестве пожаров в Украине. Горели мусорные свалки возле Днепра. Во Львовской области загорелись торфяники. А в Луганской области произошел пожар в лесу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.