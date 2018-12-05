Под Молодечно нашли колокола сожженного минскими студентами костела

Группа металлопоисковиков-любителей обнаружила 9 мая снятые в 1948 году колокола костела Вознесения Девы Марии в деревне Дуброво Молодеченского района.

Примерное место захоронения этих колоколов показал местный житель преклонного возраста Владислав Лаппо, сообщает planetabelarus.by.

Лет 7 назад группа энтузиастов прослышала о якобы сокрытых колоколах с колокольни костела в деревне Дуброво, и о том, что есть пожилой человек, который сам принимал участие в их захоронении и даже может примерно указать место, где колокола были закопаны.

“Я занимаюсь приборным поиском и у меня есть необходимое оборудование. Тогда мы собрались небольшой компанией и поехали на поиски колоколов. С нами отправился и главный свидетель событий пан Владислав Лаппо – крепкий седовласый пожилой человек, который мало того что примерно знал местонахождение колоколов, но и сам принимал участие в их закапывании. По словам пана Владислава, колокола он закопал в 1948 году после того, как в деревню Дуброво пришли «какие-то комсомольцы» и закрыли костел, а ксендза арестовали. Тогда его отец снял три колокола с колокольни и поручил сыну их закопать. По словам пана Владислава, закопал он их на своем хуторе в хлеву. Ситуация осложнялась тем, что хутор тот, а вместе с ним и хлев давным-давно исчезли не только с местности, но и с карты, а на их месте вырос небольшой, но густой лес. То есть, если колокола и были, то отыскать их теперь чрезвычайно сложно”, – рассказывает журналист Александр Очеретний, сам занимающийся раскопками.

“Мы узнали про попытку отыскать колокола. Дело в том, что после первых основательных земляных работ – через некоторое время – экскаваторщик сам приезжал на это место и перерыл все окрест, да так старательно, что ямка превратилась в здоровенный котлован размером примерно 10х20 метров. Вот этот-то котлован нас тогда и смутил. Нашел тогда – во второй раз – экскаваторщик колокола или не нашел никто не знал, но судя по тому, как все было разворочено, мы склонны были думать, что ничего больше нет в этой яме”, – добавляет журналист-копатель.

«Когда я увидел котлован, я вспомнил твою историю поисков и, честно сказать, пыл мой несколько поугас, но надежда все-таки теплилась – все-таки мы приехали в такой день – 9 мая, да и народу нас было достаточно – если каждый по лопате грунта вытащит, то мы еще один такой котлован выроем. Мы начали «протыкивать» котлован щупом, походили с обычными рабочими металлодетекторами – но приборы ничего не видели. Был у нас и глубинник, но как ты понимаешь, к глубиннику должен прилагаться еще и опытный оператор, а такого у нас не было. Вырыли первый шурф, примерно в том месте, где показывал пан Владислав, опустили внутрь рамку глубинника – пристроили ее эдак бочком к стенке и вдруг – вроде бы есть какой-то невнятный сигнал. Решили углубиться в стену в сторону сигнала – сняли еще от 40 до 60 сантиметров грунта – снова подсунули рамку. Звенит! Еще сняли – попробовали стену обычным прибором – и здесь есть сигнал, правда он явно «скатывался в чернину», но копать нужно было обязательно. Начали усиленно рыть стену, и вдруг штык лопаты «дзынькнул» о металл! Очистив немного часть находки от грунта, я увидел боковину большого колокола! Мы их нашли!”, – рассказывает о момент нахождения святыни организатор очередной попытки Руслан Веремей.

Построен костел Вознесения Девы Марии был в 1805 или, по другим сведениям в 1820 году. После восстания Калиновского, подавленно гов 1864 году, на территории Беларуси началась практически официальная борьба с польско-католическим влиянием. В результате этих «мероприятий» в 1868 году, здание костела было передано православной церкви.

В 1939 году – с приходом Советской власти — костел снова закрывают, при этом ксендз, который здесь служил, куда-то исчезает и больше о нем никто никогда не слышит.

В 1943 году, во время немецкой оккупации, костел открыли. В 1948 году представители советской власти арестовали последнего настоятеля костела ксендза Яна Токарского и сослали его в лагеря на 10 лет. Через год культовое здание было передано местному спиртзаводу, до середины 80-х годов в нем находился склад, – пока приехавшие на практику студенты из Минска не сожгли костел, разведя на его крыше костер.

Источник: krynica.info