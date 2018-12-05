Украина усилила границу на западном направлении

В Украине в рамках операции Граница-2018 к охране государственной границы на западном направлении привлекли военных. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 12 мая.

Отмечается, что с сегодняшнего дня охраной границы занимаются более 300 военнослужащих из резервов Национальной академии Госпогранслужбы.

Резервы усилят участки границы в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Напомним, специальная операция Граница-2018 будет проходить до 20 ноября. Кроме подразделений Госпогранслужбы к ней привлечены радиотехнические части Воздушных сил ВСУ, ресурсы пограничных ведомств сопредельных стран и международных организаций, среди которых Европейское агентство FRONTEX, Миссия ЕС EUBAM, INTERPOL, EUROPOL и другие.

По данным Госпогранслужбы, на сегодняшний день в рамках операции Граница-2018 уже задержаны 50 нелегальных мигрантов, более 400 нарушителей госграницы и пограничного режима.

Ранее сообщалось,что на Закарпатье в населенном пункте Богдан неизвестные выкрали пограничника. Его вывезли в багажнике авто на берег реки, где требовали "не лезть, куда не нужно".

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Источник: korrespondent.net