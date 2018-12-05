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12. 05. 2018

В Черногории убили женщину-бизнесмена из Украины

В городе Котор в Черногории была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова. Об этом сообщает издание Vijesti в субботу, 12 мая.

По данным полиции, тело с ножевыми ранениями было найдено вечером в пятницу в квартире, где жила женщина. Прокуратура уже начала расследование дела.

По информации СМИ, Анастасия Лашманова была директором компаний Mimoza group i Sea trade, которые владели рядом элитных отельных комплексов в Тивате и салоном красоты в престижном апарт-отеле Tre Canne в Будве.

По данным издания FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 млн евро.

"Люди, с которыми работала Лашманова, были очень опасны и могущественны. Мотив убийства неизвестен, но источник подчеркивает, что исключен вариант, что украинка была убита из-за ограбления квартиры", – пишет издание.

Сообщается, что Лашманова уже несколько лет живет в Черногории. У нее якобы был российский паспорт.

Ранее в Италии охранник застрелил свою супругу-украинку из табельного оружия, после чего покончил жизнь самоубийством.

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Источник: korrespondent.net

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