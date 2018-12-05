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12. 05. 2018

МИД выясняет обстоятельств задержания рыбаков из Бердянска

Пограничная служба российского города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном нахождении там двух пропавших в Азовском море украинских рыбаков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

"Пограничная служба города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и с требованием немедленно освободить их", – сказал Кирилич.

Ранее спасатели сообщили, что утром 10 мая двое рыбаков вышли в Азовское море на катере Амур с территории базы отдыха Искра, расположенного на Бердянской косе, однако спустя сутки домой не вернулись.Позже стало известно, что рыбаки вероятно задержаны пограничниками РФ и находятся в городе Ейск Краснодарского края.

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Источник: korrespondent.net

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