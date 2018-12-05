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12. 05. 2018

В Сирии погибли десятки иностранных бойцов – СМИ

В результате воздушных ударов Израиля по иранским объектам в Сирии погибли не менее 27 человек. Об этом сообщает правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) в субботу, 12 мая.

По словам ее главы Абделя Рахмана, в числе жертв – шесть сирийских солдат, а также 21 иностранный боец, в том числе 11 иранцев.

Отметим, что эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Напомним, в ночь на 10 мая армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям Аль-Кудс в Сирии, в ответ на обстрелы своих позиций на Голанских высотах.

Позже израильские военные опубликовали видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 во время удара по Сирии.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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