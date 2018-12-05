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12. 05. 2018

В российском Екатеринбурге вновь взрывали телебашню

В Екатеринбурге в субботу, 12 мая, продолжился демонтаж недостроенной телебашни, стартовавший в марте. После взрыва основания башни ее обломки попали на парковку соседнего жилого комплекса, повредив автомобили, сообщает E1.ru.

"Сегодня в 7-8 утра снова был хлопок, их слышно довольно часто. А потом в чате жильцов появились фотографии разбитой машины. Ее хозяина сейчас ищут. Машина стояла на парковке жилого комплекса под шлагбаумом", - рассказал местный житель.

Отмечается, что осколки попали в лобовые стекла нескольких автомобилей, оставив отверстия и трещины.

Уральская горно-металлургическая компания, которая занимается сносом башни, пообещала компенсировать автовладельцам нанесенный ущерб. На месте постройки планируют создать ледовый дворец.

Телебашню начали строить в 1983 году на улице 8 Марта. Сигнал с вышки должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм и другое.

Cмотрите фотогалерею: В российском Екатеринбурге вновь взрывали телебашню

Как сообщалось, сносить башню начали еще 24 марта. Тогда после двух взрывов упала верхняя часть башни.

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Источник: korrespondent.net

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