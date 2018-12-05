Сепаратисты разрушают инфраструктуру - ООС

Сепаратисты на Донбассе обстреливают гражданскую инфраструктуру. Об этом на брифинге в субботу, 12 мая, заявил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Вечером была зафиксирована очередная преступная деятельность сепаратистов по обстрелу из миномета гражданской инфраструктуры населенного пункта Зайцево", - сказал Гуцуляк.

Также он рассказал, что противник продолжает сознательно нарушать режим тишины на линии разграничения и дальше применяет по оборонительным позициям Объединенных сил артиллерию и минометы.

Так, на Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксированы 20 прицельных обстрелов из минометов калибра 120-мм.

На Донецком направлении украинские военные 30 раз попадали под прицельные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

"В целом, за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано 50 прицельных обстрелов оборонных подразделений Объединенных сил. При этом 11 выстрелов они совершили из артиллерии калибра 120-мм и выпустили порядка 120 мин из минометов калибров 82-мм и 12-мм. Наши военные давали достойный отпор и примерно двадцать раз открывали огонь из штатного вооружения с целью сохранения жизни и здоровья личного состава", - отметил Гуцуляк.

В пресс-службе ООС также рассказали, что 11 мая один украинский защитник получил ранения, состояние его здоровья оценивается медиками как тяжелое. Еще двое военнослужащих получили боевое травмирование, состояние здоровья - удовлетворительное.

Напомним, 12 мая в госпитале Львова скончался боец житомирской 95-й бригады Сергей Горбач.

Напомним, за сутки 10 мая на Донбассе зафиксировали 55 вражеских обстрелов, из них в 15 случаях применялось тяжелое вооружение.

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Источник: korrespondent.net