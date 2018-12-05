Сепаратисты включили Рубана в обменный список

Представители ДНР включили арестованного Владимира Рубана в списки для обмена пленными. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в субботу, 12 мая.

"Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона... Это говорит, видимо, о том, для кого он является действительно ценным", - сказал Грицак.

Кроме того, Рубан сообщил, что СБУ проверяет информацию о причастности военнослужащих России к передаче оружия нардепу Надежды Савченко и Рубану, о чем ранее заявлял генпрокурор Юрий Луценко.

"В настоящее время следствие СБУ проверяет данные о причастности военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По результатам этой проверки вы будете иметь информацию", - отметил Грицак.

Как сообщалось, 11 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

Напомним, "теракт Савченко и Рубана" воссоздали на полигоне. Оказалось, что мины и минометы, которые нардеп и ее соратник планировали использовать в Раде, были пригодными для стрельбы.

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Источник: korrespondent.net