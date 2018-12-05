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12. 05. 2018

МИД подтвердил гибель в Черногории бизнесвумен из Украины

Консул Украины в Черногории подтвердил смерть украинской гражданки в этой стране. Об этом в субботу, 12 мая, заявил заместитель директора департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11 мая 2018 года в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия", – написал Кирилич в Twitter.

Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи. pic.twitter.com/mVPjTVR1Dq

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 12 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в городе Котор в Черногории была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова. Она была директором компаний Mimoza group i Sea trade, которые владели рядом элитных отельных комплексов в Тивате и салоном красоты в престижном апарт-отеле Tre Canne в Будве.

Ранее в Италии охранник застрелил свою супругу-украинку из табельного оружия, после чего покончил жизнь самоубийством.

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Источник: korrespondent.net

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