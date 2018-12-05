Материалы о причастности военных РФ к обстрелу Мариуполя переданы в суд ООН

Материалы о причастности кадровых военных Вооруженных сил РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году переданы в Международный суд ООН. Об этом в субботу, 12 мая заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Интерфакс-Украина.
"Хочу сообщить, что на сегодняшний день эти материалы переданы в Международный суд ООН и отправлены в 184 украинские учреждения за границей и международные организации", - проинформировал глава СБУ.
По его словам, в настоящее время проводится работа по сбору доказательств участия российской армии в обстреле Краматорска.
7 мая Грицак сообщил, что следователи СБУ в ходе расследования обстрела жилого микрорайона Мариуполя Восточный 24 января 2015 года, в результате которого погиб 31 и были ранены 117 людей, установили, что это преступление совершили кадровые военнослужащие ВС РФ.
"Установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным Горец, - рассказал глава СБУ.
Тогда он анонсировал передачу части собранных по событиям в Мариуполе 2015 года материалов в Международный суд ООН в рамках иска Украины о нарушении РФ международных конвенций. В частности, речь шла о перехваченных переговорах.
Также во время брифинга 12 мая Василий Грицак рассказал, что сепаратисты включили Владимира Рубана в обменный список.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.