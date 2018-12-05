Материалы о причастности военных РФ к обстрелу Мариуполя переданы в суд ООН

Материалы о причастности кадровых военных Вооруженных сил РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году переданы в Международный суд ООН. Об этом в субботу, 12 мая заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу сообщить, что на сегодняшний день эти материалы переданы в Международный суд ООН и отправлены в 184 украинские учреждения за границей и международные организации", - проинформировал глава СБУ.

По его словам, в настоящее время проводится работа по сбору доказательств участия российской армии в обстреле Краматорска.

7 мая Грицак сообщил, что следователи СБУ в ходе расследования обстрела жилого микрорайона Мариуполя Восточный 24 января 2015 года, в результате которого погиб 31 и были ранены 117 людей, установили, что это преступление совершили кадровые военнослужащие ВС РФ.

"Установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным Горец, - рассказал глава СБУ.

Тогда он анонсировал передачу части собранных по событиям в Мариуполе 2015 года материалов в Международный суд ООН в рамках иска Украины о нарушении РФ международных конвенций. В частности, речь шла о перехваченных переговорах.

Также во время брифинга 12 мая Василий Грицак рассказал, что сепаратисты включили Владимира Рубана в обменный список.

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Источник: korrespondent.net